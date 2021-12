Usuário do SalvadorCard terá acesso ao Bike Salvador

Os usuários do SalvadorCard, cerca de 800 mil pessoas, a partir desta quinta-feira, 2, terão acesso ao programa Bike Salvador. Ação acontece devido a parceria entre o Sindicato das Empresas de Transportes de Salvador (Setps) e a prefeitura que implementam a integração do sistema de bicicletas compartilhadas ao transporte coletivo.

Para quem já é cadastrado no Bike Salvador e deseja, a partir de agora, acessar as bicicletas através de seu cartão SalvadorCard, o procedimento é simples. Basta entrar no site do Bike Salvador e vincular o número do cartão ao seu cadastro, clicando na aba "credenciamento". Em seguida é só inserir o número que aparece no verso de cartão de transporte e a associação estará completa. Todas as categorias do SalvadorCard serão aceitas.

Como é possível a aquisição de até cinco passes anuais em um único cadastro, é importante esclarecer que, caso o usuário possua mais de um passe registrado no Bike Salvador será preciso escolher apenas um deles para realizar a vinculação.

O procedimento também é simples para àqueles que ainda não têm Bike Salvador: a partir de agora, ao se cadastrarem, já é possível visualizar no site do programa, a opção de inserir o número do SalvadorCard ao se inscreverem.

Para a liberação das bicicletas na estação de compartilhamento, o usuário deverá aproximar o cartão cadastrado à máquina de leitura. Em seguida, aguardar o número da bicicleta a ser liberada e aproximar o cartão novamente e pegue a bicicleta quando a luz verde estiver acesa.

Em caso de roubo do SalvadorCard, o usuário deverá cancelar o seu cartão de transporte e comunicar imediatamente ao Bike Salvador para que o serviço de integração seja suspenso.

adblock ativo