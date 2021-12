Usuário denuncia queda de helicóptero em Itacaranha pelo 190

O Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) realiza buscas no mar da Baía de Todos os Santos, nesta quarta-feira, 19, depois de denúncia feita pelo telefone 190. Segundo a pessoa que telefonou, a aeronave teria caído entre Itacaranha, no subúrbio ferroviário de Salvador, e Mar Grande, na Ilha de Itaparica.

O Graer está em contato constante com o denunciante a fim de identificar o local exato da susposta queda da areonave. De acordo com o Major Augusto do Graer todos os quatro helicópteros que registraram passagem pelo local indicado estão em segurança, seja concluindo voo ou já em terra. Ainda segundo o major, se houver uma quinta aeronave ela não teria informado atividade.

O acidente teria ocorrido por volta de 15h. A Marinha, segundo sua assessoria de comunicação, também foi informada do caso e deslocou duas embarcações da Capitania dos Portos, que participavam da operação "Amazônia Azul", para o local da denúncia para ajudar nas buscas.

