Usuário de ônibus terá "botão do pânico" contra assalto

Os usuários de ônibus vão ganhar uma nova ferramenta para denunciar assaltos aos coletivos, através do aplicativo de smartphone CittaMobi, lançado pela prefeitura essa semana. Por meio do "botão do pânico", como vem sendo chamado, o passageiro poderá acionar o Centro de Controle Operacional (CCO) em caso de suspeita de assalto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade, o dispositivo vai estar disponível em 60 dias. Para ter acesso a essa funcionalidade, o usuário do aplicativo terá que fazer um cadastro, informando os números do CEP e do RG.

Segundo a Polícia Militar, nos últimos dois meses, policiais do Grupamento Gêmeos, especializados em ações em coletivos, prenderam cerca de 15 assaltantes dessa modalidade.

