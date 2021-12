Uso de publicidade irregular será fiscalizado durante o desfile do 2 de Julho

Comemorada na próximo terça-feira, a Independência da Bahia é marcada pelo tradicional desfile do 2 de Julho que este ano terá fiscalização para publicidades irregulares, com a intenção de coibir o uso de faixas, blimps e painéis publicitários.

Os materiais, que são proibidos por lei, serão inspecionados por uma equipe composta por 20 fiscais da Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) antes e durante o evento.

De acordo com o Decreto Geral de Publicidade 30.095/2018, não é permitida a exposição de publicidade provisória em árvores, fachadas, postes, viadutos e áreas públicas. A ação tem o objetivo de garantir a proteção estética do desfile.

A Secretaria de Comunicação do Bahia (Secom) lembra que o artigo 3, do item XXIX, do Decreto 12.642/2000, considera como publicidade ou propaganda qualquer forma de propagação de ideias, marcas, produtos, mercadorias ou serviços.

Os materiais irregulares serão removidos e apreendidos, com possível inutilização, e o responsável pode receber uma multa de até R$ 30 mil.

adblock ativo