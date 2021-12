Uruguai, Bonfim e Ribeira recebem ação de combate ao Aedes nesta sexta

Moradores das localidades de Uruguai, Bonfim e Ribeira serão contemplados nesta sexta-feira, 3, com uma ação especial do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). A atividade programada acontecerá depois de um balanço nas denúncias sobre focos nas localidades através da Ouvidoria da Prefeitura no 156. A expectativa é que atender pelo menos 300 quarteirões nas localidades, além de realizar a abertura de 15 imóveis fechados/abandonados com o auxílio de um chaveiro.

As medidas ostensivas foram fortalecidas nos bairros com restrição regionalizada, bem como, nas localidades onde foram identificados rumores de surto das arboviroses. São cerca de 2 mil agentes de combate às endemias envolvidos nessa mobilização que tem apresentado bons resultados.

Andréa Salvador, coordenadora do CC, afirma que estão "fechando o cerco" contra o mosquito cada vez mais. “O trabalho conjunto com a população deve ser o ano inteiro, mas esse período epidêmico as atividades internas foram suspensas, então, é preciso que cada residente aproveite o isolamento e cuide de sua casa. Nós estamos redobrando os atendimentos das ações que já fazíamos como bloqueios ampliados, além dos atendimentos via Ouvidoria pelo 156”, explicou.

Salvador apresentou uma redução de 55% no registro de notificações e rumores de surtos de dengue, zika e chikungunya. No total, foram 1.747 casos notificados em junho, enquanto no mês anterior foram contabilizadas 3.852 ocorrências na cidade.

O resultado é atribuído pela intensificação do enfrentamento ao Aedes aegypti deflagrado pela Prefeitura com realização de ações de campo durante os sete dias da semana, inclusive nos finais de semana e feriados. Além disso, as equipes do CZZ iniciaram a realização do trabalho de varredura e bloqueio espacial com borrifação de inseticida para eliminar os mosquitos na fase adulta nas localidades alvo das medidas de restrição regionalizada.

