Uro-oncologista representa a Bahia em evento que discute rumos do tratamento do câncer

O uro-oncologista Nilo Jorge Leão Barretto será o único representante da Bahia no Conselho Consultivo sobre Câncer de Próstata da Janssen no Brasil. Com um grupo formado por 14 médicos, de diferentes especialidades de todo o país, cada profissional é escolhido a dedo pela empresa farmacêutica da família de companhias Johnson & Johnson.

O especialista baiano participou de um evento de alto nível científico em São Paulo para discutir questões relevantes relacionadas ao tratamento de câncer de próstata metastático. Desde que terminou sua especialização em cirurgia robótica no AC Camargo, Dr. Nilo Jorge viaja mensalmente para realizar cirurgias robóticas em hospitais como Sírio Libanês, São Luiz (Rede Dor), Hospital Samaritano, Paulistano e 9 de Julho, na capital paulista.

Em Salvador, o médico atua como preceptor do serviço de urologia do Hospital São Rafael e é coordenador do núcleo de Uro-oncologia no Hospital Santo Antônio, das Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

