Urnas são impugnadas e apuração suspensa na BA

Três urnas impugnadas na eleição do PT em Salvador, no domingo, 9, paralisaram o processo de contagem dos votos para escolha do presidente do Diretório Municipal e dos delegados que vão eleger, em maio, a nova direção do partido na Bahia.

As urnas da 1ª, 4ª e 15ª zonais foram impugnadas pela Comissão de Organização Eleitoral sob o argumento de que em 300 cédulas de votação não constavam a assinatura dos mesários. O caso fez emperrar a apuração nos demais 307 municípios baianos onde também houve eleição.

Segundo o secretário estadual de Organização do PT, Élio Santana, que nesta segunda-feira, 10, fez uma consulta à Nacional, a expectativa é chegar a um consenso para a retomada da apuração dos votos após a reunião prevista, para a tarde desta terça, 11, com a Comissão de Organização Eleitoral do Estado.

O entendimento da Nacional, informou Santana, é de se contabilizar todos votos e eventuais recursos serem feitos posteriormente. Pelo resultado parcial, sem os votos das três urnas impugnadas, haveria um segundo turno em Salvador entre Gilmar Santiago, que teve 773 votos, e Danielle Ferreira, com 667.

