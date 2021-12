UPAs: Léo Prates diz que repasse às OSs está em dia

Em assembleia ordinária na noite desta quarta-feira, 13, na sede do Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindmed), médicos municipais das Unidade de Pronto Atendimento (UPAs) de Pernambués, Pirajá e Valéria, decidiram permanecer com a restrição dos serviços nesta quinta-feira, 14, em razão da ausência do pagamento salarial.

Na terça-feira, 12, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou para A Tarde que a situação estaria regularizada até o fim da tarde de desta quarta, uma vez que os salários atrasados do corpo médico seriam quitados. Mas somente a unidade de Paripe suspendeu a restrição. O secretário municipal de Saúde, Léo Prates, afirmou à reportagem que a previsão é a de que, de fato, todas as unidades se normalizem ainda hoje.

Ainda segundo Prates, a secretaria está com todos os pagamentos em dia e em prazo anterior ao que determina o contrato. “Estamos com os pagamentos das Organizações Sociais [OSs], rigorosamente em dia, conforme contrato que é o que rege as nossas relações. A relação destes médicos não é com a administração municipal, é com as OS. Acredito que até amanhã [hoje] iremos normalizar essas unidades”, disse Prates.

A presidente do Sindmed, Ana Rita de Luna, salientou que algumas organizações já pagaram parcialmente o salário dos médicos, a exemplo das unidades de São Marcos, San Martin e da Tancredo Neves.

Enquanto isso, a população é que sofre. “Estou esperando por mais de 3 horas, sentindo dores no corpo, garganta inflamada, febre e dor de cabeça. Nem sei se vou ser atendida, por ser ficha verde, eles disseram que não tem a expectativa de atendimento. Muitas pessoas foram embora ou buscaram outras UPAs. A situação aqui no posto de Pirajá está muito difícil e dolorosa”, ressaltou a paciente Daniela Santana, 40 anos.

*sob a supervisão da jornalista regina Bochicchio

