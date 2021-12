UPA é inaugurada no bairro de Brotas

A prefeitura de Salvador inaugurou nesta quinta-feira, 2, a nova Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), no bairro de Brotas. A unidade fica na rua Jardim Madalena, na avenida Bonocô, próximo à entrada do Vale das Flores.

O prefeito ACM Neto, que esteve nesta manhã na unidade, comemorou no Facebook a entrega da sétima UPA pela atual gestão.

"Quando cheguei na Prefeitura, em 2013, a saúde pública de Salvador estava abandonada. A cidade tinha apenas uma UPA administrada pelo município, que mal funcionava. Em pouco mais de três anos de gestão, além de reorganizarmos completamente a unidade de Periperi, entregamos as UPAs de Itapuã, San Martin, Barris, Valéria, Parque São Cristovão e Brotas", publicou Neto.

Por meio de nota, a prefeitura explica que os investimentos feitos na rede de urgência e emergência "representam acréscimo de 150 novos leitos de observação na capital que contribuíram consideravelmente para otimizar o atendimento pré-hospitalar e, consequentemente, desafogar a rede de hospitais".

Juntas, as unidades têm capacidade de atender cerca de 2.500 pessoas diariamente, segundo o governo municipal.

As Unidades de Pronto-Atendimentos são compostas por consultórios médicos, leitos de estabilização e observação adulto e infantil, serviços laboratoriais e de radiologia, além de atendimentos em clínica-geral, pediatria, ortopedia e odontologia. A maioria também conta com base do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).

Unidades contam com leitos de estabilização e observação adulto e infantil (Foto: Reprodução | Facebook)

