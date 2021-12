UPA do bairro de Sto. Inácio atenderá 500 pacientes por dia

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas, inaugurada na manhã desta terça-feira, 28, no bairro Santo Inácio, em Salvador, passará a funcionar a partir da próxima segunda, 4. A instalação, que sediará uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), poderá atender cerca de 500 pacientes por dia.

A nova unidade tem uma área de cerca de 1.424 m², possui seis consultórios médicos, um consultório odontológico, laboratório, sala de reanimação, observação adulta e pediátrica. São 25 leitos (12 de observação para adultos, seis pediátricos, quatro de reanimação e três de isolamento).

As equipes designadas para atender serviços de urgência e emergência são formadas por profissionais das áreas de medicina clínica, pediátrica e ortopédica; odontologia, enfermagem, serviço social, nutrição, farmácia e apoio diagnóstico.

Em termos de estrutura, a UPA dispõe de duas salas de inaloterapia adulto e pediátrico e duas salas de administração de medicamentos adulto e pediátrico. A unidade possui, ainda, salas de radiografia, eletrocardiograma e de pequenos procedimentos, serviço social e farmácia.

Investimento

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), José Rodrigues Alves, a UPA foi construída com um investimento de R$ 4,5 milhões. Ainda segundo o gestor, o município terá um custo mensal de cerca de R$ 1,5 milhão, revertido para gastos com pessoal e materiais.

