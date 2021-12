UPA do bairro de Escada encerra as atividades na próxima quarta-feira

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Escada, região do subúrbio ferroviário de Salvador, encerrará as atividades no próximo dia 28 de dezembro, segundo nota divulgada pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab).

Por decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o contrato entre o governo e a empresa Pró-saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar estaria irregular.

Na nota, a Secretaria do Estado explica: "em virtude da inexistência de instrumentos legais que permitam a continuidade do contrato, os serviços da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Escada, em Salvador, serão suspensos a partir do dia 28 de dezembro de 2016."

Por isso as atividades no prédio, que atualmente é de propriedade particular, não continuará. Assim, cerca de sete mil atendimentos que funcionavam através do Sistema único de Saúde (SUS) serão suspensos.

Após o encerramento dos atendimentos, que só serão feitos até a próxima terça-feira, 27, o governo do estado estará a frente de apenas uma Upa no estado, a unidade no bairro do Cabula. Nesse local, o imóvel é de propriedade do atual governo, e atualmente é administrada por uma empresa terceirizada.

Como válvula de escape, a Secretaria de Saúde indica que os moradores do bairro de Escada e região passem a ser atendidos pelas unidades de Periperi, UPA que atende serviços de urgência e emergência, e nos hospitais João Batista Caribé, unidade voltada para serviços e atendimentos a mulher, e Subúrbio, que atende casos mais graves. Outra opção, ainda segundo o órgão, seria os leitos do Hospital Alayde Costa, que fica no Alto da Terezinha.

