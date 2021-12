UPA de Roma suspende atendimento temporariamente

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Roma suspendeu atendimento temporariamente, na manhã desta segunda-feira, 11, em Salvador.

Devido a necessidade de adequação da estrutura física projetada para o Hospital da Mulher, a UPA, que funciona no mesmo local onde está sendo instalada a nova unidade, ficará com as suas atividades interrompidas temporariamente a partir desta segunda.

A suspensão dos atendimentos prossegue até o dia 31 de julho. Neste período, a população deve procurar outras unidades existentes na cidade.

