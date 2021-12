Universitários baianos disputam prêmio em robótica no México

Alunos de engenharia mecatrônica da faculdade Unifacs viajarão ao México na próxima segunda-feira para participar do Prêmio Laureate de Excelência em Engenharia e Robótica. A equipe de Salvador é a única representante da América do Sul a concorrer ao prêmio de US$ 20 mil.

Lucas Leite, Ramon Valeriano, Brunno Araújo e Luan Passos desenvolveram um robô capaz de localizar vítimas de desastres e determinar a situação em que se encontram. A partir daí, o equipamento reporta as informações ao operador, a fim de auxiliar no resgate.

Os alunos explicam a importância de participar do prêmio. "Poder mostrar um projeto feito por nós e que pode ajudar a salvar vidas é maravilhoso", descreve Brunno, que revelou a intenção da equipe de tornar o projeto público para outros estudantes.

Heimdall

O robô foi batizado de Heimdall, em alusão ao deus da mitologia nórdica, que tem os dons da presciência, visão e audição aguçadas.

O equipamento possui sensores térmicos e de gases, como oxigênio, hidrogênio, monóxido de carbono. Ademais, possui detecção de movimento e som e é capaz de andar em qualquer tipo de terreno.

"Além de ajudar no resgate das vítimas, ele também preserva a vida da equipe de socorro", explica Lucas. Ele pontua, ainda, que o robô é capaz de funcionar tanto em modo autônomo quanto teleoperado.

