Universitário morto é homenageado com ato contra homofobia

A Superintendência de Apoio e Defesa aos Direitos Humanos (SUDH) vai promover um ato solene nesta quarta-feira, 8, em memória do universitário Itamar Souza, assassinado em abril na praça do Campo Grande, em Salvador. O evento acontece às 15 horas no local onde Itamar foi morto.

Além de homenagear o estudante no dia que ele faria aniversário, a manifestação também é um protesto contra a homofobia. O superintendente da SUDH, Ailton Ferreira, alerta para os índices de crimes homofóbicos, que são considerados preocupantes.

O órgão também reivindica um tratamento correto para o caso Itamar. A abordagem da polícia neste crime causou polêmica, após a delegada Simone Coutinho, titular da 3ª Delegacia de Homicídios e responsável pela investigação, afirmar que o jovem e seu amigo, Edmilson Santos de Oliveira, chamaram moradores de rua envolvidos no caso para fazer sexo grupal.

O Grupo Gay da Bahia (GGB) denunciou a delegada para a Corregedoria Geral da Secretaria da Segurança Pública e na Corregedoria da Polícia Civil, considerando a declaração difamatória.

