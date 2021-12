Universitário envolvido em morte de médico é preso em Stella

O estudante de educação física José Uilson Mendonça Messias de Figueiredo, o "Zezinho", de 21 anos, envolvido na morte do médico Marcos Spínola Ramos durante o Carnaval de 2013, no Circuito Barra, foi preso na última quarta-feira, 8, na residência de seu pai, em Stella Maris, informou nesta segunda, 13, a Polícia Civil.

De acordo com a delegada Mariana Ouais, da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico, "Zezinho", instrutor de educação física em uma academia de Salvador, é usuário de drogas e costumava comprar entorpecentes com a quadrilha liderada por Arthur Arlindo Barbosa Pacheco, o "Arthurzinho".

Entre os integrantes do bando, pelo menos quatro estão envolvidos no latrocínio do médico, que foi espancado e morto na madrugada de 9 de fevereiro de 2013, ao sair de um camarote em Ondina.

Ao tentar recuperar uma corrente de ouro roubada de um primo, que o acompanhava, a vítima foi agredida pelos ladrões. Ainda segundo a delegada, "Zezinho" estava junto com o bando e foi um dos agressores.

Ele teria dado um soco no médico, que já caiu desacordado e continuou sendo agredido por alguns integrantes da quadrilha. "Zezinho" já foi encaminhado ao sistema prisional.

adblock ativo