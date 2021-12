Universitário é preso por suspeita de assédio sexual de colegas

O estudante Douglas Mendes Lopes, de 30 anos, foi preso após ser acusado de assédio sexual por duas alunas da Universidade Salvador (Unifacs), onde os três estudam. Não há informações sobre o suposto crime, mas Douglas será apresentado nesta terça-feira, 14, pela delegada Maria Selma Lima, da 16ª Delegacia Territorial, na Pituba, que investiga o caso.

De acordo com a Unifacs, o caso aconteceu na última semana. Após a denúncia, Douglas, que estudava Design Gráfico, foi expulso da instituição.

"A Universidade Salvador repudia qualquer ato de assédio e violência de gênero dentro e fora da instituição. Encorajamos todas as mulheres vítimas de abuso a denunciarem. Reforçamos que a Unifacs preza pela segurança dos seus alunos e colaboradores", disse a Unifacs por meio de nota. Segundo a universidade, as alunas, que não tiveram os nomes revelados, estão recebendo apoio jurídico e do serviço social.

adblock ativo