Universitário é morto durante assalto na Federação

O universitário Felipe dos Santos Silva, mais conhecido como Felipe Doss, 26 anos, foi assassinado na noite desta quinta-feira, 9, na Federação, em Salvador. O reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Salles, disse no Facebook que o jovem, que é ativista do movimento LGBT, foi baleado durante um assalto no Parque São Brás, onde morava.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), o crime ocorreu por volta das 22h25. O jovem teria sido levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama, mas não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Tristeza

O reitor da Ufba lamentou a morte do jovem:"Querido Felipe Doss, estamos sem palavras, por estarmos agora sem seu riso". Diversos internautas também usaram as redes sociais para falar sobre a perda do estudante. "Mais que um companheiro, um grande homem que sempre lutou pelas minorias, em defesa da universidade e das LGBT's. Estou sem chão".

