Universitária baiana vai representar o país nos EUA

A estudante Anna Luisa Beserra, 18, aluna do terceiro semestre de biotecnologia na Universidade Federal da Bahia (Ufba), conseguiu arrecadar o valor necessário para viabilizar a ida dela ao Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos.

No início deste mês, Anna criou um crowdfunding, espécie de "vaquinha" virtual, para juntar R$ 30 mil, valor estimado para o pagamento da taxa de participação em evento do MIT e cobertura de despesas com passagens e hospedagem.

Graças à campanha e à ação da Associação de Jovens Empreendedores (AJE-Bahia), a jovem será a representante brasileira no Global Entrepreneurship Bootcamp - encontro dedicado a treinar jovens empreendedores sociais em todo o mundo. Ela foi selecionada pelo projeto criado para levar soluções práticas ao tratamento da água.

O empresário João Pedro Bahiana, presidente da AJE-Bahia, tomou conhecimento do caso ao ler matéria publicada na internet: "Falei com um amigo empresário, contatamos Anna e marcamos uma reunião. Ela nos apresentou o produto e falou sobre a própria história. Foi aí que notei a força de vontade dela".

A AJE-Bahia mobilizou associados, empresários e entidades de classe empresarial para doarem. "Faltando uma semana para expirar o prazo de inscrição, ela só havia arrecadado R$ 3 mil. Então, corremos atrás, por intermédio dos associados da AJE, que abraçaram essa causa. Entramos em contato com empresários e outras entidades, que também ajudaram a atingirmos a meta de R$ 26 mil", explica João Pedro.

Conforme Anna, mesmo não atingindo a meta de R$ 30 mil, com os R$ 27.500 arrecadados foi possível pagar a taxa para participar do Bootcamp e as passagens. "Consegui pagar o que era mais importante para poder participar do MIT, mais ainda faltam a hospedagem e outros pequenos detalhes", relata a jovem.

Dificuldade superada, a universitária fez questão de agradecer o apoio recebido dos colaboradores: "Gostaria de agradecer à AJE, representada por João Bahiana, Zenilton Mira e outros; à Rede+, representada por Rodrigo Paolilo, à Associação Comercial da Bahia, representada por Luiz Studart, e outras instituições, empresários e pessoas sem os quais eu não teria conseguido viabilizar a ida ao MIT".

