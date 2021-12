Universidades têm redução de recursos por parte do MEC

As universidades federais da Bahia ainda estão se adaptando à redução dos recursos destinados ao funcionamento (investimento e custeio) ocorrida em 2018 por parte do Ministério da Educação (MEC).

O destaque nacional em redução foi a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), que teve um corte de 37% na comparação com 2017. Entre as 63 universidades federais criadas até o ano passado, a UFSB contabilizou a perda de cerca de R$ 10 milhões entre o orçamento de 2017 e o deste ano. Para 2018 o valor é de 17,2 milhões.

Criada há quatro anos, de acordo com a reitora Joana Angélica Guimarães da Luz, a universidade tem necessidades básicas quanto à infraestrutura. A unidade precisa de obras para salas de aula, laboratórios e outros espaços, bem como aquisição de equipamentos.

"Agravando-se a redução de recursos teremos sérios impactos na consolidação desses espaços, podendo chegar ao extremo de uma redução no projeto de ampliação de vagas", afirmou Angélica.

A reitora lembra que em 2015 a universidade tinha 1.072 alunos matriculados e o número mais que triplicou desde então. Atualmente, a UFSB tem 3.574 alunos distribuídos nos 21 cursos de graduação.

Mudança

Para o MEC a redução do orçamento das universidades foi motivada por uma mudança de metodologia e não deve ser comparado com anos anteriores.

No novo modelo, 50% dos valores para investimentos vão ficar alocados no ministério e apenas liberados "de acordo com a real necessidade de cada instituição".

"Isso nos traz dificuldades especialmente no planejamento, uma vez que não temos certeza do montante de liberação que teremos ao longo do ano", defende Angélica, reitora da UFSB.

Situação semelhante ocorre com a Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), que também foi criada em 2014 e tem cinco campi. Em 2017, a universidade teve R$ 33,70 milhões de dotação para investimento e custeio. O montante estabelecido para 2018, no entanto é de R$ 26,03 milhões, uma redução de 22,8%. .

Uma das principais dificuldades, de acordo com o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional da universidade, Poty Lucena, tem relação com o fato da Ufob estar em fase de expansão e necessitar de muitos investimentos para a construir e equipar os campi. Atualmente, apenas o campus de Barreiras, onde fica a reitoria, tem instalações próprias.

Ele destacou que, embora a gestão da universidade esteja focada no aperfeiçoamento da administração e dos gastos, "diante deste quadro dificilmente a Ufob vai encerrar o ano com todas as contas pagas. Esperamos apoio do MEC", enfatizou.

Assistência

"Outra preocupação é com a assistência estudantil", afirmou Lucena, salientando que um dos quesitos de seleção para acesso à Ufob é o critério regional. Segundo o pró-reitor, a redução de verbas dificulta a permanência de muitos estudantes que são de regiões pobres e cujas famílias não têm condições de mantê-los com recursos próprios.

Segundo o estudante Pedro Santana, "alguns estudantes estão desistindo e outros passam necessidades para se manter estudando". Ele considera que a situação é muito triste. "Também tivemos redução drástica de apoio para viagens de estudos. Lamentável que a educação esteja sofrendo estes cortes", criticou Santana.

