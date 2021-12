Universidade realiza palestra sobre Práticas Colaborativas

Uma palestra sobre as Práticas Colaborativas acontece nesta quinta-feira, 29, na Universidade Católica de Salvador (Ucsal), às 18h30, no campus da Federação. As Práticas são uma de solução para os conflitos, como uma separação de casal, em alternativa ao judiciário.

O novo Código de Processo Civil já aprovou a implementação da Mediação de Conflitos e Práticas Colaborativas nos balcões de justiça, a medida visa desafogar um pouco o judiciário. E essas novas práticas que estão chegando a Bahia.

Os palestrantes serão Prof. Marcello Rodante (SP) e a Profa. Olivia Fürst (RJ) que abordarão aspectos relevantes destas práticas.

O evento é realizado pela Pós-graduação em Direito Empresarial Ucsal com o apoio da Fundação Faculdade de Direito da Bahia. A inscrição é no local e custará R$ 25 mais 1 kg de alimento. Para os estudantes será entregue um certificado de 3 horas.

