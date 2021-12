Universidade oferece bolsas de estudo para mães de crianças com doenças raras

Através do projeto "Mães Produtivas", o Centro Universitário Maurício de Nassau (UNINASSAU) está oferecendo bolsas de estudos para mães de crianças com doenças raras. As inscrições acontecem até o dia 10 de maio e para mais informações, confira o edital.

As bolsas são destinadas a cursos de graduação e pós- graduação na modalidade de ensino a distância (EAD) e tem como objetivo beneficiar as mães que não podem se deslocar para as aulas presenciais, por seus filhos necessitarem de cuidados especiais.

Ao todo, serão disponibilizadas 11 bolsas integrais para os cursos de graduação e 4 para os cursos de pós-graduação. As aulas serão realizadas no campus da Pituba, em Salvador.

As interessadas deverão obter informações através do telefone 4020-9734 (ligação local). Em seguida, deverão ligar para Núcleo de Atendimento ao Educando - NAE, pelo telefone (71) 3505-4519 nos horários de segunda à sexta das 10h às 12h e das 13h30 às 17h, e agendar atendimento presencial.

