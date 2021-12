Universidade divulga nota de pesar por morte de professora

Nesta segunda-feira, 17, a Universidade Salvador (Unifacs), postou em seu site uma nota de pesar pelo falecimento da professora Anamaria Morales, 60 anos, que aconteceu no domingo, 16, em Itapuã. A docente levou um tiro na cabeça durante um assalto e não resistiu ao ferimento.

"A Unifacs presta condolências a familiares e amigos enlutados pela irreparável perda." diz parte da nota.

Anamaria foi abordada por dois homens quando estava em seu carro, nas proximidades do posto de gasolina e do restaurante Mistura Fina, por volta de 17h do domingo.

