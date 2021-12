Unime abre inscrição para cursos gratuitos

A Faculdade Unime está com inscrições abertas, até esta sexta-feira, 21, para 13 cursos gratuitos nas unidades de Salvador, Lauro de Freitas e Itabuna. Os interessados podem realizar as inscrições no site guiapronatec.



Para se inscrever, o candidato deve possuir o ensino médio completo e preencher o formulário de inscrição online. A seleção é feita diretamente pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado da seleção será divulgado no dia 25 de março. As aulas começam no dia 14 de abril.

São oferecidos cursos de qualificação técnica em Estética, Farmácia, Reabilitação de Dependentes Químicos, Citopatologia, Cuidados de Idosos, Design de Interiores, Edificações, Massoterapia, Meio Ambiente, Nutrição e Dietética, Informática, Agropecuária e Logística.

