Unijorge presta atendimento gratuito à comunidade

A comunidade do Parque São Cristóvão recebeu, na manhã deste sábado, 20, atendimento para serviços sociais e orientação jurídica gratuitos. O evento promovido pelo curso de direito da Unijorge, em parceria com o Tribunal de Justiça da Bahia, foi realizado na Escola Municipal do Parque São Cristóvão. O objetivo foi levar noções de direito e cidadania para a população.

O acesso ao agendamento e emissão de documentos, orientação de causas jurídicas trabalhistas, familiares e do consumidor foram alguns dos serviços oferecidos. Também foram disponibilizadas cartilhas e realizadas palestras sobre temas de interesse da coletividade.

Para o professor Luís Carlos Lourenço, organizador do evento, as pessoas ainda carecem de atendimentos sociais. Não à toa, a emissão do RG foi o serviço mais procurado. “Todo semestre, mobilizamos os estudantes a vivenciar essa experiência e contribuir na conscientização da população sobre seus direitos”, afirmou.

Tumulto

A grande procura por atendimento chegou a provocar tumulto no atendimento. Apesar disso, a doceira Angelina Silva, que levou o filho para tirar o RG, elogiou a iniciativa. “Faltou organização, mas é bom ter serviços como esse perto de casa”, disse.

No próximo semestre, o Dia de Prática Jurídica e Responsabilidade Social vai atender a outra comunidade. A data e o local ainda não foram definidos.

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

