Unidas pronuncia-se sobre medidas para reduzir cesarianas

A União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde (Unidas) enviou nota ao A TARDE sobre a matéria Justiça determina três novas medidas para reduzir cesarianas, publicada na edição de ontem do jornal.

A reportagem aborda a determinação da Justiça Federal para que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) regulamente, em um prazo máximo de 60 dias, três novas medidas na tentativa de reduzir o número de cesarianas realizadas na rede privada, que atualmente corresponde a 84% dos partos feitos no Brasil (ver detalhes abaixo).

A equipe de reportagem havia solicitado uma entrevista com um representante da instituição, mas não havia obtido retorno até o fechamento da edição citada.

A Unidas - que representa operadoras de planos de saúde - limitou-se a informar, em nota, que apoia o projeto Parto Adequado, elaborado pela ANS, Hospital Israelita Albert Einstein e o Institute for Healthcare Improvement (IHI), para reduzir o percentual de cesarianas desnecessárias (sem indicação) na saúde suplementar.

A instituição ainda informou que realizou, em outubro passado, uma oficina sobre o projeto, com a participação da agência reguladora, com objetivo de orientar e esclarecer dúvidas das filiadas relacionadas ao processo de implantação nos hospitais e maternidades da rede própria, conveniada ou credenciada, e incentivar as operadoras a aderir ao projeto, mesmo que informalmente.

Adesão

A entidade reitera que está à disposição das filiadas para discutir o papel das operadoras de planos de saúde durante o processo de adesão ao projeto, que é dar suporte à implementação das mudanças, promover o envolvimento dos médicos e disseminar as informações entre suas beneficiárias.

A Unidas compreende um universo de cerca de cinco milhões de beneficiários atendidos por planos de assistência à saúde administrados por, aproximadamente, 140 instituições filiadas.

Entre as novas medidas estabelecidas pela Justiça Federal está a determinação para que o médico que realizar o parto normal receba dos planos de saúde três vezes mais do que o valor pago pela realização de uma cesariana.

As operadoras e hospitais também serão obrigadas a credenciar e possibilitar a atuação de enfermeiros obstétricos e obstetrizes - parteiras com formação profissional - no acompanhamento do trabalho de parto e no parto propriamente.

Além disso, a ANS terá que criar indicadores e notas de qualificação para as operadoras de planos privados de assistência à saúde e hospitais, de acordo com as ações para a redução do número de cesarianas e adoção de práticas humanizadoras de nascimento.

Multa

A decisão da Justiça Federal é decorrente de pedidos feitos em ação civil pública pelo Ministério Público Federal, em São Paulo. Em caso de descumprimento, haverá cobrança de multa diária no valor de R$ 10 mil.

Sob o princípio de que o parto é em regra um ato natural da mulher, e não um procedimento médico, a sentença judicial acolheu argumentação do MPF no sentido de que a ANS deve intervir para que a cesariana seja adotada como medida de exceção, apenas em casos em que há risco à vida da mãe ou do bebê.

A ANS informou que, tão logo receba a notificação judicial, irá analisar e se manifestar quanto às medidas cabíveis e que continuará trabalhando para implementar todas as medidas necessárias para alcançar os objetivos.

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice razoável de cesáreas é de 15%. No Brasil, a taxa destas cirurgias realizadas na rede particular corresponde a 84% dos partos. Na rede pública, esse índice é de 40%.

