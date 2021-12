Unidades móveis da Coelba atendem três bairros em Salvador

Agências Móveis da Coelba levam diversos serviços da concessionária para os moradores dos bairros de Pernambués, Caixa D'Água e São Cristóvão a partir desta segunda-feira, 29, até esta sexta-feira, 3. Em Pernambués, a unidade está instalada na Praça Artur Lago, em frente à Escola Pierre Fauchard. Em São Cristóvão, os moradores estão sendo atendidos na Rua Alto da Boa Vista. Já na Caixa D'Água, os serviços estarão disponíveis a partir desta terça-feira, 30, na Rua Saldanha Marinho, no final de linha do bairro. Nos três locais, as unidades móveis funcionarão das 8h30 às 16h.

Nas unidades móveis, os clientes poderão realizar o cadastramento na Tarifa Social de Energia (benefício do Governo Federal que concede descontos de até 65% na conta de luz). Para isso, os interessados devem se apresentar munidos de CPF, identidade, última fatura de energia e Número de Identificação Social (NIS) ou cartão do Bolsa Família ou número do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Também estão disponíveis serviços como pedidos de novas ligações, parcelamento de débitos, segunda via de conta de energia, religações, entre outros.

adblock ativo