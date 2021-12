Unidades do Primeiro Passo vão beneficiar 405 crianças

Cinco creches e pré-escola Primeiro Passo entregues, na manhã desta segunda-feira, 30, vão beneficiar 405 alunos de 0 a 5 anos. O projeto prevê o total de 31 unidades e integra o Programa Combinado, que visa à melhoria da rede municipal de ensino da capital.

Durante a solenidade de entrega de uma das unidades, no bairro de São Cristóvão, o secretário municipal da Educação, Guilherme Bellintani, comentou a importância das creches para a redução da defasagem idade-série na educação básica da cidade.

"Em 2012, 40% das nossas crianças estavam atrasadas em média dois anos em relação à sua idade-série correspondente. A nossa proposta é reduzir esse número, até o final do ano, para 29%, além do abandono escolar", explicou.

Tendo como uma das metas dobrar o número de vagas na educação infantil até o final de 2016, os espaços são compostos por 10 salas de aula, brinquedoteca, biblioteca, refeitório, área de lazer e acessibilidade para os alunos que necessitam de cuidados especiais.

Quatro outros centros também foram entregues nos bairros de Sussuarana, Mata Escura, Cajazeiras VII e em Tubarão, no subúrbio ferroviário.

Com investimento de R$ 100 milhões, todas as unidades do Primeiro Passo são fruto de um cumprimento de um acordo entre a prefeitura e os shoppings da capital baiana, em relação à cobrança pelo uso do estacionamento, estabelecida pela 7ª Vara da Fazenda Pública, realizado em 2015.

O acordo ainda previa a construção de um centro de monitoramento de trânsito e a instalação de semáforos inteligentes pela cidade.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), os estabelecimentos vão construir e entregar para patrimônio público os 35 centros educacionais do município. O órgão informou ainda que as estruturas-padrão serão construídas em diversos bairros, em terrenos doados pela prefeitura.

Novos centros

O prefeito ACM Neto, que também esteve presente na solenidade, assegurou a entrega, até o final do mês de julho, de outras 13 unidades que estão em andamento e outras seis que estão em fase de conclusão.

Ele aproveitou a oportunidade para anunciar a implantação da educação em tempo integral na rede básica. "A ideia é que, até o fim deste ano, todas as crianças de 0 a 3 anos de Salvador estejam matriculadas em tempo integral".

