Unidades de saúde de Salvador são foco da segunda semana de combate à dengue

As unidades de saúde, básicas e de urgência, clínicas e hospitais, bem como praças públicas, serão o principal foco dos agentes de endemias, no combate à dengue, nesta quinta-feira, 25, e sexta-feira, 26, em Salvador.

Os funcionários do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realizarão visitas nos locais a partir das 8h, na Operação Dengue, que atua em pontos estratégicos da capital baiana até o fim de abril.

De acordo com a subgerente de arboviroses do CCZ, Cristina Guimarães, os meses de março e abril são historicamente pontuados por um aumento do número de ocorrências das doenças transmitidas pelo mosquito na cidade. Com isso, além da eliminação de focos em diversas áreas da capital, os cidadãos também são conscientizados para agirem no combate ao Aedes na própria residência.

Conforme dados correspondentes ao ano passado, entre janeiro e março, em Salvador, houve uma redução de 97% nos casos notificados de dengue, em seguida de 96% nas ocorrências de chikugunya e 93% para zika.

Cronograma

25 e 26 de março: Inspeções em praças públicas, bocas de lobo e instituições de saúde como UPAS, hospitais e clínicas.

31 de março e 1º de abril: Inspeções em instituições de ensino municipal e estadual.

08 e 09 de abril: Inspeções em hotéis, pontos turísticos e ação em imóveis de acumuladores em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e a Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre)

15 e 16 de abril: Inspeções em mercados municipais, feiras livres, parques e estações de transbordo.

22 e 23 de abril: Inspeções em órgãos públicos e em mutirões de limpeza com a Limpurb.

