Unidade móvel realiza mamografias gratuitas no campus Uneb

Exames para detecção do câncer de mama - mamografias - estão sendo realizados gratuitamente em pontos estratégicos de Salvador através do Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama, da Secretaria da Saúde (Sesab), na campanha do Outubro Rosa. A partir desta quarta-feira, 15, uma das unidades móveis da campanha estará no Campus I da Uneb, em Salvador, para realizar mamografias até o dia 25 de outubro.

O atendimento será das 8h às 18h e as senhas começarão a ser distribuídas às 7h30. Cerca de 140 exames serão realizados por dia na Uneb, totalizando 1.540 atendimento nos 11 dias em que a unidade estará no campus.

Para ser atendida, a interessada deve levar original e cópia do documento oficial com foto, do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), além de um comprovante de residência. A meta geral da campanha é beneficiar 7.500 mulheres com idade entre 40 e 69 anos.

Estudantes de Administração do campus realizam no próximo dia 29, às 10h, a palestra 'Saúde da mulher: prevenção contra o câncer de mama'. A ação é aberta ao público externo e acontecerá no auditório do Departamento de Ciências da Vida (DCV), no Campus I da instituição, na capital.

Mais informações estão disponíveis no site da Uneb.

