Unidade móvel oferece mamografias grátis no bairro do Bonfim

Mulheres entre 50 e 69 anos poderão realizar mamografias e exames complementares gratuitamente no caminhão do Programa Estadual de Rastreamento do Câncer de Mama, instalado na Vila Militar do Dendezeiros, no bairro do Bonfim até o dia 30 de setembro. Os atendimentos são feitos todos os dias, incluindo sábados e domingos, das 7h às 18h.

O projeto, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), tem a capacidade de atender até 5.600 mulheres, em cerca de 280 atendimentos diários. As pessoas interessadas devem procurar as Bases Comunitárias de Segurança (BCS) de Salvador e realizar um cadastro prévio, disponibilizado pela Câmara Setorial de Prevenção Social (CSPS) do Pacto Pela Vida, que permite que os atendimentos sejam realizados mais rapidamente nos postos montados pela Sesab.

O caminhão do projeto é equipado com aparelhos de mamografia e ultrassom, sala de atendimento de pacientes, oferecendo, assim, acessibilidade a pessoas com dificuldade de locomoção. Caso forem necessários exames complementares, também podem ser realizadas ultrassonografias, biópsias e atendimento com especialistas.

Além do bairro do Bonfim, o programa está atualmente nos municípios de Brumado, no centro-sul baiano, e Ibotirama, na região do Vale do São Francisco.

