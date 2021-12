Unidade móvel do SineBahia realizará atendimentos na Liberdade

Uma unidade móvel do SineBahia será montada em Salvador, nesta quinta-feira, 15, das 8h às 14h, no Centro Social Urbano (CSU). Esta ação promovida pelo órgão acontece em vários bairros da cidade, o ponto de parada desta semana será o bairro da Liberdade, onde serviços como emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), intermediação de mão de obra serão oferecidos de forma gratuita para toda a população.

As pessoas que desejam obter a 1º via da carteira de trabalho, terão que levar o Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Certidão de Nascimento/Casamento ou Divórcio, além de comprovante de residência, emitido nos últimos 90 dias. Já para os que desejam solicitar a 2ª via da CTPS é imprescindível apresentar Boletim de Ocorrência de perda ou roubo, emitido em delegacia, pela Secretaria de Segurança Pública - SSP, contendo o número do PIS (Programa de Integração Social) no documento.

Aqueles que estão interessados em vagas de emprego, e já são cadastrados no SineBahia, precisam apresentar a CTPS. Para realização do cadastro, é obrigatório portar também comprovantes de residência e escolaridade. Nas informações complementares, os candidatos podem inserir dados de qualificação, mediante confirmação por certificado.

