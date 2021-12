Unidade Móvel da Sesab realiza mamografia gratuita no Salvador Norte até dia 20

A Unidade Móvel da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) permanecerá no estacionamento externo do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, por mais uma semana para realizar, gratuitamente, exames de mamografias, como uma das ações da campanha Outubro Rosa.

Os atendimentos, até 20 de outubro, são realizados exclusivamente por agendamento, que deve ser feito por meio de formulário online ou pelo telefone 0800-071-4000. O exame é voltado para mulheres de 40 a 69 anos e o funcionamento da Unidade Móvel no shopping é de segunda-feira a sábado, das 8h às 18h.

As interessadas devem levar cópias de RG, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência. A meta é atender 120 mulheres diariamente.

