Unidade móvel da Hemoba faz cadastro de medula óssea no TRT

A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) realiza uma ação de cadastro de medula óssea na sede do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) até esta quinta-feira, 23, das 8h30 às 17h. Toda atividade acontece na entrada (térreo) do prédio do TRT, localizada no bairro de Nazaré.

Para se tornar um doador e se cadastrar, o candidato precisa ter entre 18 e 55 anos incompletos, gozando de boa saúde, preencher um formulário com dados pessoais e realizar a coleta de uma amostra de sangue com 5ml para testes de compatibilidade. Os dados pessoais e os resultados dos testes serão armazenados em um sistema informatizado que realiza o cruzamento com dados dos pacientes que estão necessitando de um transplante.

Em caso de compatibilidade com um paciente, o doador é então chamado para exames complementares e para realizar a doação. A retirada da medula é feita por meio de punções no osso da bacia e se recompõe em apenas 15 dias.

