Unidade móvel da Hemoba atende em shopping da capital

A Fundação Hemoba leva sua unidade móvel (Hemóvel) para o Salvador Norte Shopping nos dias 24, 25, 26 e 27 de fevereiro - terça a sexta-feira. A ação será realizada no estacionamento do Piso L1, acesso B, das 9h às 17h. O Hemóvel tem capacidade para atender até 120 doadores por dia.

A campanha tem o objetivo de mobilizar funcionários, clientes e toda comunidade do entorno do centro de compras para doar sangue e captar futuros doadores de medula óssea, já que a Fundação está com baixo estoque de bolsas de sangue.

Entre as orientações para quem quer doar sangue estão: pesar 50 quilos ou mais e ter idade entre 16 e 69 anos - menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal. É necessário estar bem alimentado, tendo, preferencialmente, ingerido alimentos sem gordura, e portar um documento oficial com foto (RG, carteira de trabalho, carteira de motorista ou de reservista) em bom estado de conservação.

Mais informações sobre os critérios de doações estão disponíveis no site da Hemoba.

