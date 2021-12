Unidade móvel da Hemoba atende em shopping até sábado

A unidade móvel da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) estará a partir desta terça-feira, 13, até sábado, 18, no Salvador Shopping. A ação integra a 11ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti), cuja programação acontece de terça a sábado, das 9h às 22h, e no domingo, das 13h às 21h..

Com o objetivo é coletar bolsas de sangue para manter estoque suficiente a possíveis transfusões e outros procedimentos médicos, a unidade móvel realiza o atendimento na Praça de Serviços do shopping, das 9h às 17h. Na ocasião, os doadores poderão também realizar inscrições para o Cadastro Nacional de Doadores de Medula Óssea para Transplantes.

O cadastro é para o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome), por meio do qual o paciente com leucemia, linfomas, anemias graves, imunodeficiências e outras 70 doenças relacionadas ao sistema sanguíneo e imunológico têm condições de fazer o tratamento em busca da cura.

Para doar sangue é necessário que a pessoa esteja em plena saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, estar alimentado e descansado. Os menores de 18 anos devem apresentar documentos de identificação, assim como formulário de autorização.

