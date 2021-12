Unidade do SAC do Iguatemi será desativada

A unidade do SAC do shopping Iguatemi vai sair do centro de compras, a partir da primeira quinzena de abril, e passará a funcionar no Shopping Bela Vista. O motivo são duas notificações do Ministério Público do Trabalho, que fixou multa diária de R$ 100 mil caso a estrutura física não seja adequada. Segundo a Secretaria de Administração (Saeb), houve tentativas de reformar o espaço e de realocar a unidade para o mesmo shopping, mas sem sucesso. Todos os custos da obra da nova unidade, em torno de R$ 2 milhões, foram bancados pelo Shopping Bela Vista.

Os serviços serão mantidos na nova unidade, que estará em conformidade com a legislação que regulamenta a prestação de serviços públicos. A expectativa da Saeb é que o público alvo do SAC seja atendido pelas unidades do Bela Vista e do Salvador Shopping. A nova unidade ficará no Piso L1 do Bela Vista e atenderá de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 8h às 13h. Ao todo, devem ser realizados cerca de 5 mil atendimentos diários.

Dentre os principais serviços estão a emissão de Carteira de Identidade (RG), Habilitação, Carteira de Trabalho e intermediação de mão de obra e seguro desemprego. No total, o posto reúne serviços de 17 órgãos públicos, dentre eles: Polícia Federal, Detran, Previdência Estadual, Polícia Civil, Planserv, Policia Rodoviária Federal (PRF), Procon, Secretarias da Fazenda (Sefaz) estadual e municipal, Procon, além do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

Para reforçar o acesso da população ao novo SAC serão disponibilizadas pelo Shopping Bela Vista, linhas de ônibus gratuitas com saída da Rodoviária.

adblock ativo