Unidade do HGRS tem capacidade para 620 procedimentos por mês

Com o objetivo de ampliar a capacidade do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), foi inaugurado, nesta terça-feira, 26, o Hospital Dia, uma unidade cirúrgica para baixa e média complexidade, localizada dentro do complexo, no Cabula, em Salvador. A capacidade é de 620 procedimentos por mês e o investimento foi de R$ 2,38 milhões – recursos próprios do Estado.

Durante a entrega do novo equipamento, o governador Rui Costa, ainda, assinou a ordem de serviço para reforma e ampliação do HGRS que terá um custo de R$ 20,8 milhões, montante decorrente de um empréstimo do governo com o Banco Interamericano. O prazo é que as novas intervenções sejam finalizadas em até dez meses.

“Queremos aumentar a produtividade e o número de cirurgias do Roberto Santos. A maioria delas que poderiam ter sido feitas no padrão de Hospital Dia, ou seja, o paciente sair em, no máximo, 24 horas eram tratadas dentro do fluxo normal. Com isso, se fazia competição entre a cirurgia mais complexa e a mais simples”, destacou o governador.

O secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas-Boas, afirmou que o Hospital Dia é destinado para o casos cirúrgicos que não necessitem internação por 24 horas. Os pacientes são operados e recebem alta no mesmo dia.

“São pacientes com catarata, glaucoma, hérnias em crianças, adenoides, amígdalas, hemorroidas. Todos poderão ser atendidos no Hospital Dia”, disse. Segundo o secretário, os pacientes serão provenientes do ambulatório do HGRS e do sistema de regulação do Estado.

“O objetivo do Hospital Dia é ampliar os serviços prestados pelo Roberto Santos que, por ser um hospital de referência para a alta complexidade no estado, não conseguia ofertar esse tipo de serviço de baixa e média complexidade”, ressaltou.

O espaço dispõe de três salas de cirurgias de pequeno porte e 12 leitos de recuperação pós-anestésica. “Essa unidade vai ampliar a oferta de serviços, permitindo atender mais pessoas, principalmente aquelas da Região Metropolitana de Salvador que tinham dificuldade de acessar esse tipo de atendimento”, acrescentou Vilas-Boas.

A unidade do Roberto Santos é a segunda do tipo “Dia” na Bahia. A primeira foi instalada no Hospital da Mulher, ma Cidade Baixa, onde são feitas intervenções ginecológicas.

Novas intervenções

O Roberto Santos receberá, ainda, com as intervenções de reforma e ampliação que incluirão: implantação da UTI Cardio, expansão do Centro de Hemorragia Digestiva, reforma das áreas de centro cirúrgico, setor de diálise, enfermaria de nefrologia e vascular e uma subestação, além da construção do Setor de Nutrição e Dietética.

