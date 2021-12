Unidade de Saúde da Família segue com atendimento restrito

A Unidade de Saúde da Família do Alto das Pombas completou na quitna-feira, 23, seis dias sem funcionar plenamente. A caixa de compressão de lixo que levou à restrição no atendimento médico foi trocada por uma nova - sem vazamento de chorume -, mas continua instalada na frente do posto.

Na tarde de quinta, agentes da prefeitura taparam o buraco aberto na rua pelo líquido mau cheiroso. Mas, apesar da troca do compressor, moradores ainda jogam sacos com lixo no chão. A colocação do material descartado no local apropriado acaba sendo feita por um funcionário da Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb).

Conforme o dentista Edinaldo Jesus, diretor interino, o posto só voltará a funcionar normalmente após a retirada da caixa, que, segundo ele, é foco de ratos e insetos no bairro.

De acordo com Edinaldo, a vistoria feita na quinta pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) identificou que os ratos são atraídos pela proximidade da sujeira.

O profissional afirma, ainda, que a presença do equipamento na porta da unidade obstrui a passagem de carros e impede o recolhimento do lixo hospitalar. "A Limpurb está intransigente, já disse que não vai retirar a caixa", indigna-se.

Questão política

A presidente da Limpurb, Kátia Alves, afirma que o compressor foi a solução mais moderna encontrada pela empresa para que o lixo não fique ao ar livre.

Para ela, os protestos de moradores "é uma questão política, de quem busca desgastar a gestão do prefeito". "A caixa vai ficar lá, não vou retirar. O funcionamento depende de rede elétrica, não é em qualquer lugar que posso colocar esse equipamento", disse a gestora.

"A comunidade tem que se adaptar ao que o serviço público oferece", completou, afirmando que há o mesmo tipo de caixa no Calabar, sem especificar o local de instalação do equipamento.

