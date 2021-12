Unidade de Saúde da Família da Mata Escura será inaugurada na segunda

O bairro da Mata Escura vai receber na próxima segunda-feira, 14, às 9h30, a nova Unidade de Saúde da Família (USF). O posto de atendimento fica na Avenida Cardeal Avelar Brandão Vilela (mais conhecida como Rua Direta da Mata Escura, em frente ao Condomínio Recanto Verde).

Na unidade, serão ofertados os serviços de atenção integral, considerando as áreas prioritárias como hipertensão, diabetes, controle de tuberculose, hanseníase e doença falciforme, além de serviços de saúde bucal.

A USF também vai oferecer serviços de curativo; coleta de material para exames de laboratórios, vacinação, realização de visita domiciliar, além de marcação de consulta pra especialidades e exames oferecidos no Distrito Sanitário.

No local também terá a dispensação de medicamentos básicos, e confecção do Cartão SUS (2ª via).

