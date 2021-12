Unidade de Pronto Atendimento é inaugurada em Pirajá

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirajá, na Rua Santo Inácio, foi inaugurada na manhã desta terça-feira, 28. O prefeito ACM Neto, o secretário municipal da saúde, José Antônio Rodrigues Alves e a vice-prefeita Célia Sacramento estiveram na solenidade de entrega da construção.

De acordo com a Prefeitura, a unidade teve o investimento de R$ 4,5 milhões, e possui seis consultórios médicos, um consultório odontológico, laboratório, central de material esterilizado, sala de classificação de risco - adulto e pediátrico, sala de reanimação, observação adulto (masculino e feminino) e pediátrica. Ainda possui uma recepção, salas de espera, áreas administrativas, além de salas para infraestrutura tais como copa, vestiários, depósito de material de limpeza e almoxarifado.

Com 25 leitos, a UPA Pirajá/Santo Inácio está integrada à rede de serviços de saúde no Distrito Sanitário Cabula/Beirú e funcionará já a partir da próxima segunda-feira, 04, todos os dias, durante 24 horas, com serviços de urgência e emergência. A espera é que aproximadamente 500 pessoas sejam atendidas por dia no local.

Paripe

A UPA de Paripe, também foi inaugurada nesta terça-feira, 28, e está situada na Avenida São Luiz, s/n (antiga Estrada de São Tomé de Paripe). As unidades, juntas, atenderão cerca de mil pessoas diariamente, tanto a demanda aberta quanto pacientes encaminhados pelo Samu 192. Além de funcionarem como postos de retaguarda para o Hospital Municipal que iniciará as obras para construção ainda nesse mês.

adblock ativo