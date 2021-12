Unidade de Acolhimento é inaugurada no bairro da Ribeira

Foi entregue nesta quarta-feira, 18, pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, a Unidade de Acolhimento Institucional (UAI) no bairro da Ribeira, situado na Cidade Baixa. O projeto ilustra a evolução das políticas públicas do município com foco nas pessoas em situação de rua e extrema vulnerabilidade. Pelo menos foi o que afirmou o gestor durante a inauguração do complexo.

"Passamos e vimos a realidade dessas pessoas encostadas com o cobertor, muitas vezes só com a roupa do corpo e, infelizmente, vítimas do vício de substâncias psicoativas. O problema do morador de rua é nosso, da pefeitura, e da coletividade. Estamos trabalhando muito no sentido de enfrentar o problema", destacou Neto.

Durante o evento, também estiveram presentes o vice-prefeito Bruno Reis e a secretária de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre), Ana Paula Matos. O novo equipamento amplia a rede municipal de assistência, elevando a dez o número de UAIs espalhadas pela cidade. Segundo a Sempre, outras quatro unidades do tipo serão inauguradas nos próximos 90 dias.

A sede da Ribeira tem capacidade para cuidar de 25 casais (50 pessoas) e funciona na Rua Visconde de Caravelas, atrás da Biblioteca Pública e próximo à Prefeitura-Bairro da Cidade Baixa.

Nova sede da Unidade de Acolhimento está localizada no bairro da Ribeira

