Unidade das Lojas Americanas é assaltada no Rio Vermelho

Uma unidade da rede Lojas Americanas foi assaltada por volta do meio-dia desta quinta-feira, 21, no bairro do Rio Vermelho, na rua Conselheiro Pedro Luiz.

Segundo as informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), seis homens armados invadiram o estabelecimento e levaram celulares e notebooks que estavam à venda, dinheiro do caixa, pertences de clientes e funcionários, além de outros objetos que estavam na vitrina da loja.

Após o assalto os suspeitos fugiram em um veículo do modelo Fiat Palio, da cor branca, em direção ao bairro da Federação. Uma unidade da 12ª Companhia Independente de Polícia Militar (Rio Vermelho) fez rondas pelo local do assalto, mas não encontrou nenhum suspeito.

A reportagem entrou em contato com a assessoria das Lojas Americanas e espera retorno da mesma.

