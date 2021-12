Unicef traça mapa da desigualdade social

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), em parceria com a prefeitura de Salvador, divulgou, nesta quinta-feira, 31, dados sobre a desigualdade social relativos a crianças e adolescentes, com base em levantamento feito em dez territórios da cidade.

O levantamento fez a compilação das informações coletadas nas dez prefeituras-bairro, que, juntas, correspondem à área dos 163 bairros da capital baiana. Os indicadores analisaram algumas áreas de atuação municipal como saúde, assistência social, educação.

O estudo não divulgou dados por bairro. Mas, segundo dados do Unicef, há territórios onde meninas entre 10 e 19 anos têm cinco vezes mais chances de engravidar do que em outros. Esses locais concentram 987 bebês dos 4.800 nascidos vivos, enquanto outros territórios somam 209 crianças.

O mapeamento apontou, ainda, que 25% dos territórios não registraram índice de mortalidade infantil (morte de bebês antes dos 28 dias de vida). Já na outra ponta da análise, identificou-se que 23 bebês em cada mil nascidos não chegaram a completar 28 dias.

Houve territórios que registram 77 mortes de crianças e adolescentes por causas externas, em cada grupo de 100 mil. Por outro lado, há um grupo de territórios em que não foram computadas mortes por causas externas, a cada grupo de 100 mil.

Dados por território

As informações foram divulgadas no Fórum Municipal Vozes da Cidade, no Teatro Gregório de Mattos, na praça Castro Alves, em evento que teve a participação dos secretários municipais da Saúde, José Rodrigues Alves; da Educação, Guilherme Bellintani; e da Assistência Social, Bruno Reis.

Segundo a chefe do escritório do Unicef em Salvador, Helena Oliveira, o levantamento considerou a compilação dos dados por território, em vez de bairros. "O percentual por prefeitura- -bairro é o somatório dos bairros, que gera o dado do território e, depois, da média municipal", explicou.

Ainda de acordo com a gestora, o Unicef tem atuado juntamente com a prefeitura para que as desigualdades sejam diminuídas. "Primeiro, a gente precisa conhecer, de forma desagregada, qual é a situação real dos indicadores. Qualquer ação tem que ser trabalhada onde o foco é maior", disse.

Em junho próximo, serão divulgados dados que comparam o desempenho das políticas públicas municipais entre 2013 e 2016. "Com divulgação desses dados, voltamos para as prefeituras-bairro para trabalhar os indicadores com os adolescentes e colocá-los no centro das decisões", pontuou.

Saúde

O secretário José Rodrigues Alves frisou que dois dos cinco indicadores relacionados ao setor de saúde estariam ligados diretamente à pasta que comanda.

"Temos números positivos, mas temos que melhorar o perfil dos indicadores, para torná-los homogêneos em todos os territórios", afirmou ele.

Alves comparou que, entre os cerca de 160 bairros, alguns têm desempenho muito acima da média, enquanto outros com indicadores muito negativos. Para o secretário, por mais de uma década, o município "patinou" em cerca de 40% na cobertura do pré-natal, "que deveria oferecer de sete a dez consultas médicas", segundo ele.

"Hoje, a gente já extrapola 53% no alcance da cobertura", apontou Alves. "Além de ações conjuntas entre as secretarias, é preciso um contínuo aumento das ações de atenção básica, para equilibrar os dados", concluiu.

