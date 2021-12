Unegro realiza Lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares nesta quarta

A União de Negras e Negros Pela Igualdade (Unegro) vai promover nesta quarta-feira, 20, a 11º Lavagem da estátua de Zumbi dos Palmares, na Praça da Sé, Pelourinho. O evento ocorre às 8h. Antes da lavagem, os participantes se concentrarão na sede da entidade, na Rua Frei Vicente, 13, que também fica no Pelourinho, de onde sai o cortejo.

“Esse ano o tema da Lavagem é 'Em Defesa da Vida da População Negra: Contra a Política de Morte do Governo Bolsonaro' para denunciarmos as políticas genocidas promovidas por este governo que tem resultado no aumento da fome, miséria e desemprego, destruição do patrimônio nacional, do meio ambiente e dos direitos trabalhistas e sociais como a previdência pública, bem como promove o aumento da violência letal que vitima preferencialmente mulheres e jovens negros", explicou a presidenta da Unegro, Ângela Guimarães.

Após a lavagem, haverá apresentação com a Banda Didá e ABC do Samba. A banda Tambores de Búzios também anima a lavagem.

O evento é promovido em parceria com entidades do movimento social e com o apoio do Governo do Estado por meio da Secretaria Estadual de Promoção da Igualdade (Sepromi) e da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego e Renda (Setre) , e é parte da programação do Dia Nacional da Consciência Negra.

adblock ativo