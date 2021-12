Uneb realiza mamografia gratuitamente até sábado

Mulheres com faixa etária entre 49 e 69 anos têm até este sábado, 25, para fazer gratuitamente a mamografia na Universidade do Estado da Bahia (Uneb). O exame é aberto para toda a comunidade na Uneb, mas na Universidade Federal da Bahia é exclusivamente para os acadêmicos.



A ação faz parte da campanha Outubro Rosa, promovida pelo Grupo Delfin, que disponibiliza o atendimento nos chamados Mamamóveis, que são unidades móveis adaptadas para a realização de mamografias, com o objetivo de enfatizar a luta contra o câncer no seio.



As interessadas precisam apenas apresentar a cópia do RG, cartão do SUS e telefone. Toda a ação se beneficia do conhecimento especializado do Programa de Rastreamento do Câncer de Mama, criado em 2010 pelo Grupo Delfin e que hoje é considerado um dos principais meios de combate ao câncer de mama no país.



Na campanha deste ano, os cinco Mamamóveis já passaram por Piatã, Pau da Lima e São Marcos. Está prevista a realização de 14 mil exames este mês, cerca de dois mil a mais em relação a 2013.



Uneb: Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. O atendimento é feito por ordem de chegada

adblock ativo