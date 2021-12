Uneb inscreve para cursos de inglês

A Associação de Ex-alunos (Unex) da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) está com inscrições abertas, até 1º de setembro, para novas turmas do curso de inglês nos níveis básico, intermediário e avançado. Ao total, são disponibilizadas 400 vagas em Salvador e em Lauro de Freitas. As inscrições devem ser efetuadas na sede da Unex, no Campus I da Uneb, no Cabula.

No ato da inscrição, é necessário apresentar original e cópia do RG e realizar o pagamento de taxa única de R$ 250 (à vista). Este valor não inclui o material didático, que custa R$ 82.



A inscrição pode ser feita em dias úteis das 8h às 12h e das 14h às 18h e, aos sábados, das 8h às 12h e das 13h às 16h. Também podem ser feitas no Polo Universitário Santo Amaro de Ipitanga (Pusai), unidade da UNEB localizada no município de Lauro de Freitas. Para as turmas do Pusai, as inscrições vão até o dia 13.



As atividades estão previstas para iniciarem no dia 3 (em Salvador) e 14 de setembro (Lauro de Freitas). Os estudantes podem optar em assistir as aulas nos turnos matutino, vespertino e noturno, que acontecem no Campus I e no bairro do Garcia, na capital, ou no Pusai.

