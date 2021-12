Uma pessoa morre e outras três são baleadas em Periperi

Osmar Petersen Júnior, 36 anos, o Quito, era o alvo do ataque que deixou outras três pessoas baleadas na noite de domingo (29), na Rua da Glória, nas proximidades da agência da Previdência Social, em Periperi. É o que indicam as investigações do Serviço de Investigação de Local de Crime (Silc), do Departamento de Homicídios (DHPP).

Osmar foi baleado em várias partes do corpo e morreu no Hospital do Subúrbio. Nenhum familiar dele foi encontrado pela reportagem no Instituto Médico-Legal Nina Rodrigues (IML), ontem pela manhã.

Em 2008, três homens tentaram matá-lo e ele acabou baleado na cabeça, de acordo com informações da Central de Polícia (Centel).

Osmar estava acompanhado por Jadison Conceição Lopes, 25, no momento do crime. Testemunhas contaram aos policiais que a motocicleta de Jadison quebrou e ele ligou para Osmar pedindo ajuda. Osmar foi ao encontro de Jadison e os dois começaram a consertar o veículo.

Instantes depois, um carro Chevrolet Corsa Classic preto com três homens se aproximou da dupla. Dos deles já saíram do veículo atirando em Jadison e Osmar.

Jadison foi baleado em uma das pernas e levado ao Hospital do Subúrbio. No entanto, na versão da Polícia Militar (PM), ele seria o alvo do ataque. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Entenda o caso - Além de Jadison, um casal de namorados foi baleado. Daniele de Almeida Sousa, 19, foi ferida na região das nádegas e o namorado dela, Uildson Inocêncio Mendes dos Santos, 23, levou um tiro na panturrilha direita. Eles foram levados ao Hospital do Subúrbio por policiais da 18ª CIPM (Mirantes de Periperi).

O casal foi amparado por pessoas que comemoravam um aniversário em um bar nas proximidades. “Ouvimos os tiros e, quando saímos, vimos um casal ferido e uma moto caída. Eles são namorados e vinham da igreja, estavam de passagem.

O rapaz entrou no bar, mas a moça ficou paralisada. Eu ainda disse ‘Entre, menina!’”, contou uma mulher, sob anonimato. “Foram mais de cinco tiros. O rapaz que morreu ainda correu, mas caiu aqui na rotatória [na Avenida Afrânio Peixoto]”, disse um morador. O ataque ocorreu próximo ao cruzamento da Rua da Gloria com a Avenida Afrânio Peixoto [Suburbana]. Todas os três baleados foram medicados e liberados da unidade hospitalar.

