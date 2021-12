Uma pessoa morre e outra fica gravemente ferida após ser acidente no Campo Grande

Uma mulher morreu e outra ficou ferida após um atropelamento ocorrido por volta das 12h40 na praça 2 de Julho, na região do Campo Grande, em Salvador.

Segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as vítimas estavam em um ponto de ônibus nas proximidades do Teatro Castro Alves (TCA) quando foram surpreendidas por um veículo que havia se chocado, minutos antes, em um ônibus.

Equipes do Serviço do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), estiveram no local mas uma delas já havia morrido, a outra foi encaminhada em estado grave para o Hospital Geral do Estado (HGE), na avenida Vasco da Gama. O trânsito segue complicado na região.

