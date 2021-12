Uma pessoa morre e outra fica ferida em colisão com ônibus e carro na BR-101

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida na noite desta sexta-feira, 23, no km 135 da BR-101, em Linhares, no norte da Bahia, durante uma colisão envolvendo um ônibus da empresa Águia Branca e um veículo modelo Uno.

De acordo com as informações do Blog do Marcelo, um dos ocupantes do Uno morreu no momento do acidente. Já a outra vítima foi encaminhada a um hospital da região, conhecido como Hospital Rido Doce. O Uno tinha placa de Rondônia e ficou completamente destruído.

Cerca de 40 pessoas estavam no ônibus que seguia de Linhares para São Mateus. Ninguém do coletivo ficou ferido.

Ainda segundo o blog, um policial rodoviário explicou que o motorista do ônibus disse que o motorista do Uno invadiu a contramão e bateu na parte da frente do coletivo.

Partes do veículo Uno ficaram espalhadas pela rodovia (Foto:Reprodução| Blog do Marcelo)

adblock ativo