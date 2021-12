Uma pessoa morre e duas ficam feridas após assalto em Pirajá

Um suspeito morreu e outras duas pessoas ficaram feridas numa troca de tiros após um assalto às Lojas Americanas no bairro de Pirajá, no final da manhã desta terça-feira, 2.

Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), uma equipe da PM foi deslocada por volta das 11h para atender à ocorrência, na Estrada de Campinas de Pirajá. O assaltante, armado com uma pistola calibre 38, estava agindo sozinho.

Ainda de acordo com a Stelecom, o suspeito, ainda não identificado, mas que aparentava ter 25 anos, fugiu a pé ao perceber a aproximação da viatura. Os policiais o perseguiram e ambos trocaram tiros. A informação de que o indivíduo teria fugido num ônibus não foi confirmada pela polícia.

Um dos tiros atingiu o assaltante, que chegou a ser deslocado pela própria viatura para o Hospital do Subúrbio, mas morreu. Com ele, além do revólver, foram apreendidos cinco cartuchos deflagrados.

Duas pessoas que estavam nas proximidades, segundo a Central de Polícia, acabaram acertados por tiros: uma senhora de 54 anos, atingida na coxa direita, e um senhor de 55, atingido na barriga. Ambos foram levados pela viatura para o Hospital do Subúrbio, onde estão internados.

Ainda segundo a Central de Polícia, o caso está sendo investigado pela 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves).

